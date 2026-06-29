İstismarcı patrona 21 yıl hapis istemi

KONYA'DA yanında çalışan 27 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kuyumcu M.A. (36) ve ona yardım eden eşi M.Ş.A. (30) hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık tutuksuz yargılanan M.A. hakkında 21 yıla kadar, eşi M.Ş.A. hakkında ise 12 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi. Y.K. isimli genç kız, babasının da tanıdığı kuyumcuda 14 Kasım 2024'te işe başladı. Y.K. işe başladıktan kısa süre sonra patronu olan M.A. ile yakınlaştı. İddiaya göre M.A. içeceğine ilaç kattığı genç kıza cinsel saldırıda bulundu. M.A.'nın eşi M.Ş.A. da genç kızın uygunsuz görüntülerini çekti.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKARDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında tutuksuz yargılanan M.A. hakkında 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıla kadar, eşi M.Ş.A. hakkında ise 'nitelikli cinsel saldırıya yardım etme', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede M.Ş.A'nın cep telefonunda yapılan incelemelerde Y.K. ile ilgili görüntülere rastlanılmadığı ancak mesajların olduğuna yer verildi.