Haberler Yaşam Haberleri İstop Oyununun Kuralları - Renksiz ve Renkli İstop Nasıl Oynanır, En Az Kaç Kişiyle Oynanabilir?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 15:12 Son Güncelleme: 30.9.2022 15:12

İstop Oyununun Kuralları - Renksiz ve Renkli İstop Nasıl Oynanır, En Az Kaç Kişiyle Oynanabilir?

İstop nasıl oynanır sorusu, küçüklerin olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çeker. Çocuklar için sokak oyunları büyük bir öneme sahip olsa da, bunlar zaman zaman büyüklerin de ilgisini çeker. İstop oyun kuralları, oldukça basittir ve öğrenildikten sonra oyun daha da keyifli bir hale gelir. Renkli istop nasıl oynanır sorusu, ilgi duyanlar tarafından ayrıca merak edilir. İstop nedir ve nasıl oynanır ile ilgili detaylar yazımızda…

İstop Oyununun Kuralları - Renksiz ve Renkli İstop Nasıl Oynanır, En Az Kaç Kişiyle Oynanabilir?

İstop nasıl oynanır diye merak eden pek çok ebeveyn vardır. Bu tip oyunları oynamak çocukların akranlarıyla sosyalleşmeyi öğrenmesini sağlar. Özellikle yeni yeni yürümeye başlayan bir çocuk için paylaşmayı, sırasını beklemeyi, uzlaşmayı ve küçük hileleri çözmeyi öğrenmeyi sağlar. Renkli istop nasıl oynanır sorusu, bundan dolayı sıklıkla sorulur. İstop, anne ve babaların çocuklarıyla keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olur. İşte istop oyununun kuralları ile ilgili detaylar…

İSTOP OYUNUNUN KURALLARI NELERDİR?

İstop oynamak oldukça basittir. Ebe seçilen kişi, diğer oyuncuların içinden bir kişinin ismini söyleyerek topu o kişinin tutması için havaya atar. Adı verilen kişi, top yere düşmeden onu yakalamak zorundadır. Topu havada yakalayan oyuncu, tuttuğu anda "istop" diye bağırır. Bu sesi duyan her oyuncu, donarak bulunduğu yerde kıpırdamadan kalır. Bu sırada ebe olan kişi, tüm oyuncuları vurmak için çabalar. Birini vurduğu takdirde o kişi yeni ebe olur. Vuramadığı halde, aynı şekilde ebe olmaya devam eder. Üst üste 3 kere vurulan kişiye yeni bir isim verilir ve istop oynamaya bu şekilde devam eder. Renkli istopta ise oyuncuların kıyafetlerinin renkli olması kuralı bulunur. Topu havada yakalayan ve istop diyen oyuncu, oyunculardan birinin kıyafetindeki rengi söyler. Diğer tüm oyuncular ise o renkteki kıyafeti giyen kişiye doğru koşar. Ebe, rengi tutanları vuramaz, ancak diğerlerini vurabilir.

İSTOP OYNAMAK İÇİN NE GEREKİR?

Bu oyunu oynamak için kişi sayısının en az 3 olması gerekir. Bu sayı, isteğe göre daha da artabilir. Oynamaya başlamak için tüm oyuncuların bir daire oluşturmaları şarttır. Bu kişilerin arasından biri, ebe seçilir ve bu sayışmaca yoluyla belirlenir. Seçme, genellikle halk arasında bilinen tekerlemeler ile yapılır. Günümüzde, çocuklar için bilgisayar ve mobil oyunlar daha ön planda olsa da, açık havada eğlenceli dakikalar geçirmek istedikleri zaman istop ve benzeri oyunlar tercih edilebilir. Aynı zamanda, onların motor ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeleri açısından da faydalıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
ARKADAŞINA GÖNDER
İstop Oyununun Kuralları - Renksiz ve Renkli İstop Nasıl Oynanır, En Az Kaç Kişiyle Oynanabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA