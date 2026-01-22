İsviçre genelkurmayı Ankara’da! Askeri heyet MKE’yi ziyaret etti

Geçtiğimiz yıl 39 ülkeden 56 resmi heyet ile 21 firma temsilcisini Ankara'daki Genel Müdürlük yerleşkesi ve üretim tesislerinde ağırlayan MKE, 2026 yılında da yabancı askeri ve sivil heyetlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak, İsviçre Genelkurmay Başkanlığı'ndan Albay Thomas Brunner ve beraberindeki askeri heyet, 21 Ocak'ta MKE'yi ziyaret etti. Ziyarette heyete, MKE'nin faaliyet alanları, teknoloji altyapısı, savunma sanayii projeleri ve yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayii alanında geliştirilebilecek olası iş birliği alanları masaya yatırılırken, MKE'nin geniş ürün portföyü de yakından tanıtıldı. Özellikle MKETOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ile BORAN 105 mm Hafif Çekili Obüs, İsviçreli heyetin en fazla ilgi gösterdiği sistemler oldu. MKE yetkilileri, artan uluslararası temasların Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak, ileri teknolojiye dayalı yerli ve milli çözümlerle dost ve müttefik ülkelerle iş birliklerini geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.