İsviçreli yazar ameliyatla kadın oldu, şimdi pişman

İsviçreli yazar Chris Brönimann, bundan yaklaşık 30 yıl önce cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Geçirdiği bir dizi ameliyat sonrası hayatına kadın olarak devam etti ve 'Nadia' ismini aldı. Ancak hiçbir şey istediği gibi gitmedi. Bedeninde yaptığı değişikliklerin iç dünyasına olumlu bir etkisi olmadığını fark etti. Hayatı belgesellere dahi konu olan Brönimann, yaşadığı pişmanlığı SABAH'a anlattı. Brönimann, "Cinsiyetsizleşme internet çağından çok önce başlamıştı. Bu duygusal dinamikleri çok iyi biliyorum. Ben de etkisinde kaldım ve kimlik karmaşası yaşadım. Çeşitli ameliyatlar oldum. Uzun yıllar mutlu trans bir kadın rolünü oynadım. Ancak zamanla bu yolun benim için yanlış olduğunu fark ettim. Şimdi ise doğru olanı yapıyorum ve biyolojik cinsiyetime dönme sürecimi kararlılıkla sürdürüyorum" dedi. Algoritmalar ve bozulmuş algılar tarafından yönlendirilen gençlerin, geri dönüşü zor kararlara itildiğinin altını çizen Brönimann, "Teknolojinin hızla gelişmesi, dijitalleşme ve sosyal medyanın yarattığı aşırı duyusal yük, çocukları ve ergenleri etkisi altına alıyor. Gençler, filtresiz dijitalleşmeyle farklı kimlik seçenekleri seline maruz bırakılıyor, bu da karmaşaya yol açıyor. Aşırı bilgi bombardımanına tutulup çok erken ve geri dönüşü zor kararlara itiliyorlar. İnternetin bugün bu konuyu ne kadar çarpıttığını ve hızlandırdığını açıkça görüyorum. Burada farkındalık yaratmak, tıbbi özeni sağlamak ve gerçek bir istikrar oluşturmak benim için çok önemli bir mesele" şeklinde konuştu. Brönimann, bu konuları yüz yüze ele almak üzere 10-14 Haziran'da İstanbul'da Prof. Dr. Zeki Bayraktar ile etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

