İsyan etmedim yeter ki gülsünler

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde yaşayan Sema Tarım (66), 1984'te amcasının oğlu Halit Tarım ile evlendi. Ancak bu akraba evliliği nedeniyle kızları Vildan (41), Nagihan (40), Mihriban (31) ve Elif (30), zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. 40 yıldır 4 kızına da büyük bir fedakârlıkla bakan Sema Tarım, "Hiç isyan etmedim. Başım gözüm üstüne dedim. Birinin tırnağına dahi bir şey olsa, onlardan çok benim canım yanıyor. Yeter ki gülsünler. 4 çocuğumun da bakımı için devlet desteği alıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. En büyük kızım Vildan hafta içi her sabah Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından evden alınarak bakım merkezine götürülüyor. Gün boyu merkezde özel bakım ve destek alan Vildan, akşam yeniden evine bırakılıyor. Diğer 3 kızımı ise zaman zaman gezmeye götürebiliyorum. 24 saatim onlarla, bazen gece bile uyuyamıyorum. Ömrümü onlara adadım. Anneler Günü
'nde de hepsine sıkı sarılıyorum" dedi.