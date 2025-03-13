İşyeri soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da olay, 16 Eylül 2024 günü Fatih Kemal Paşa Mahallesi Fethi Bey Caddesi bulunan bir iş hanın içerisindeki kargo dükkanında meydana geldi. İddiaya göre sabah işyerine gelen M.Z. iş yerinin kapısının kırıldığını ve içeride hırsızlık olayı gerçekleştiğini gördü. Durumu hemen polise bildirdi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda hırsızların, M.Z'ye ait kargo dükkanından; içinde 10 bin dolar, 5 bin 980 Euro, 1 adet cep telefonu, 200 bin TL değerinde cirolu çek bulunan çelik kasa ile bir adet dizüstü bilgisayarı çaldığını belirlendi. Elde edilen görüntülerde, 5 hırsızın olayı, 30 saniye içinde gerçekleştirdiği yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Çalışma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, uzun çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Azılı hırsızlardan S.D. (22) ile O.Y. (24) yakalandı. Yakalanan iki hırsız işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 Hırsız tutuklandı. Olayla ilgili çalışmaya devam ediliyor.