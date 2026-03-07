Haberler Yaşam Haberleri İşyeri yangını ilçede korku ve panik yarattı
Antalya’nın Kemer ilçesinde elektrik malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden odu. Bölgedeki vatandaşları sokağa döktü. İtfaiye ve polisi alarma geçiren yangında iş yeri küle döndü.

Kemer ilçesi Yeni Mahalle'de Dr. Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı üzerinde bulunan elektrikçide saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler üst kattaki konutlara da sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve su desteği amacıyla Kemer Belediyesi arazözleri sevk edildi. Ekipler, çevrede başka iş yerleri ve konut alanları olması nedeniyle, yangının büyümemesi için büyük gayret sarf etti.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yükselen alevleri ve bölgeyi saran dumanı gören vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını korku içinde izledi. Alevler ekiplerin 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından iş yeri ve üst kattaki bir evde de maddi hasar meydana geldi. İş yeri ve evi hasar gören aile gözyaşlarına boğuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

