İşyerinde darbedilen kişi hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de Moldova uyruklu çalışan, iddiaya göre işyeri sahibinin akrabaları tarafından elleri ve ayakları bağlanıp darbedildi. Olayda şahıs hayatını kaybederken, konu ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moldova uyruklu Nicolai Palamarcıuc, işyerine ait olduğu iddia edilen evrakları alıp götürmeye çalıştı. Durumu fark eden diğer çalışanlar, Palamarciuc'yi durdurarak işyeri sahibine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine işyeri sahibinin akrabaları geldi. İş yerine gelen R.K. (44) Y.K.A (51), C.Ç. (32) ve K.Ç. (65) isimli şahıslar, çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Nicolai Palamarciuc'in hareketsiz halde yerde yattığını ve şahsın üzerinde elinde bıçakla duran R.K.'yi ve diğer 3 kişinin ise ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Bunun üzerine polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen R.K., Y.K.A., C.Ç. ve K.Ç. isimli 4 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına aldı. Bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.