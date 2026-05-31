İşyerindeki kavga 23 yıllık tazminatı yaktı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 23 yıldır aynı işyerinde çalışan kişi, işten çıkarıldıktan sonra mahkemenin yolunu tuttu. İşçi, vardiya amiriyle yaşanan olayda saldırıya uğradığını, buna karşılık yalnızca kendisini savunduğunu öne sürerek kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulundu. Davalı şirket ise vardiya sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, işçinin vardiya amirine fiili saldırıda bulunduğunu savundu. Şirket, bu nedenle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirtti. Davaya bakan ilk derece mahkemesi, güvenlik kamerası görüntülerinde kavgayı kimin başlattığının net şekilde anlaşılamadığına dikkat çekti. Mahkeme, işverenin haklı fesih şartlarını tam olarak ispatlayamadığı kanaatine vararak işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etti.

İSTİNAF KARARI DEĞİŞTİRDİ

Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi ise farklı bir değerlendirme yaptı. Daire, tanık anlatımlarına göre işçinin vardiya amirine fiziki müdahalede bulunduğunun sabit olduğunu belirtti. Bu nedenle işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğunu değerlendiren mahkeme, ilk derece kararını kaldırarak davanın reddine hükmetti. Bunun üzerine işçi avukatı kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi istinaf mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak, işçinin amirine yönelik fiili saldırısının 'sataşma' niteliğinde olduğunu belirtti ve işçinin temyiz başvurusunu reddetti. Böylece işçi, kıdem ve ihbar tazminatını alamadan işten çıkarılmış oldu.