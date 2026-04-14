İşyerine haraç kurşunu atan şüpheli yakalandı

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bir işyerinin önüne gelen saldırgan silahını çıkarıp peş peşe ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İşyeri sahibinden haraç istemek için atılan kurşunların izini süren ekipler kısa sürede o silahı kullanan 20 yaşındaki şüphelinin kimliğini tespit etti.

NİYE YAPTIĞINI BİLE BİLMİYOR

Şüpheli S.A. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin nereyi ne için kurşunladığını dahi bilmediğini söylediği olayı da kendisinin yapmadığını belirttiği öne sürüldü. 20 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.