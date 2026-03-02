İşyerine Molotof atıp 26 milyon lira haraç isteyen 12 kişi yakalandı! Yeni nesil çetelere ertesi gün operasyonu

İstanbul Esenyurt, Kartal ve Sancaktape'te 11 Şubat, 24 Şubat ve 26 Şubat'ta 3 ayrı işyeri çetelerin hedefine girdi. Yeni nesil çeteler toptan gıda işi yapan işyerine ve gece saatlerinde kapalı olan başka bir işyerine Molotoflu saldırıda bulundu. Ardında işyeri sahiplerini arayıp toplamda 26 milyon lira haraç istedi.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı olayı gerçekleştiren yeni nesil çete üyesi 12 kişinin kimliklerini tek tek tespit etti. 27 Şubat günü 4'ü yaşı küçük 12 şüpheli Arnavutköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt'ta yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
PLANLAYANDAN OLAY YERİNE GÖTÜRENE VARAN TÜM ŞÜPHELİLER ALINDI
Şüpheliler arasında olayı planlayan, malzeme temin eden ve şüphelilerin ulaşımını sağlayanlarında olduğu öğrenildi. Yeni nesil suç örgütü üyesi şüphelilerin her birinin suç kaydı olduğu belirtilirken birisinin 6 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
KALDIKLARI OTEL MÜHÜRLENDİ
Gasp Büro ekipleri şüphelilerin kaldığı otele de adli ve idari işlem yaptı. Şüphelilerin kaldıkları otel mühürlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.