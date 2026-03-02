İşyerine Molotof atıp 26 milyon lira haraç isteyen 12 kişi yakalandı! Yeni nesil çetelere ertesi gün operasyonu

İstanbul Esenyurt, Kartal ve Sancaktape'te 11 Şubat, 24 Şubat ve 26 Şubat'ta 3 ayrı işyeri çetelerin hedefine girdi. Yeni nesil çeteler toptan gıda işi yapan işyerine ve gece saatlerinde kapalı olan başka bir işyerine Molotoflu saldırıda bulundu. Ardında işyeri sahiplerini arayıp toplamda 26 milyon lira haraç istedi.