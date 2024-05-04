İşyerine sıktılar, otomobil sürücüsü kadını ensesinden vurdular

Adana'da motosikletli kimliği belirsiz iki kişi husumetli oldukları kişinin işyerine silahla rastgele ateş etmesi sonucu, yanında 10 yaşındaki oğluyla otomobiliyle evine giden Hayriye Derin'i (43) ensesinden vurarak ağır yaraladılar. Saldırganlar kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Tellidere Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki motosikletli husumetli oldukları kişinin iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

Bu sırada 3 yaşındaki oğlunu Turgut Özal Bulvarı'nda kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla 01 ANK 092 plakalı otomobil ile eve dönen Hayriye Derin, kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu yaralandı. Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra yaya olarak kaçan silahlı 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.