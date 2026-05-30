İşyerinin arkasındaki eşyalar yandı, çevreyi kara dumanlar kapladı

Yangın, Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki apartmanın alt katında bulunan bir spot eşya satan dükkanının arkasındaki açık alanda çıktı. İş yerinin arka boşluğunda bulunan eski eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Binadakiler çıkan dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Merkez bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini sevk etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinden arka tarafa ulaşarak yangına müdahale etti. Çevreyi kara dumanların kapladığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.