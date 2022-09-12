Haberler Yaşam Haberleri İtalya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda? İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:13

İtalya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda? İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları DHL hazırlık turnuvasında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Kaptan Eda Erdem yönetimindeki maçta Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Zehra Güneş gibi isimler forma giyecek. İtalya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Peki, İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İtalya Türkiye voleybol maçı canlı izle!

İtalya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda? İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

DHL hazırlık turnuvası başlıyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya karşısında file önünde olacak. 3 hazırlık mücadelesi oynanacak Filenin Sultanları İtalya ardından Sırbistan ve Polonya ile karşılaşacak. İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, İtalya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, canlı izle ekranı!

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

12 Eylül 2022 (bugün) oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Kadroda yer alan isimler şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Acar

İTALYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Türkiye voleybol hazırlık maçı canlı izle Rai Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

TSİ 18.00 Türkiye-Sırbistan: 13 Eylül 2022 Salı

TSİ 18.00 Polonya-Türkiye: 15 Eylül 2022 Perşembe

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda? İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA