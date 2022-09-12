İtalya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda? İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

DHL hazırlık turnuvası başlıyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya karşısında file önünde olacak. 3 hazırlık mücadelesi oynanacak Filenin Sultanları İtalya ardından Sırbistan ve Polonya ile karşılaşacak. İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, İtalya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, canlı izle ekranı!