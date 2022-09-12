İtalya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda? İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

DHL hazırlık turnuvası başlıyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya karşısında file önünde olacak. 3 hazırlık mücadelesi oynanacak Filenin Sultanları İtalya ardından Sırbistan ve Polonya ile karşılaşacak. İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, İtalya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, canlı izle ekranı!
İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
12 Eylül 2022 (bugün) oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Kadroda yer alan isimler şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol
Liberolar: Simge Aköz, Aylin Acar