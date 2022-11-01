İtalya ve Roma’dan Ne Alınır? İtalya ve Roma’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek ve Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Kuzey topraklarında, meşhur Alp Dağları'nın yer aldığı ve müthiş coğrafi özelliklere sahip İtalya'dan ne alınır? Tekstilden, gıdaya, ev aksesuarlarından, çeşitli sanat eserlerine kadar İtalya ve Roma'da ucuz olan şeyler neler? Bu güzel ülkeyi ziyaret edenler veya gitmeyi planlayanlar, İtalya ve Roma'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne alınır sorusuna yanıt arar. İtalya'da hediyelik olarak getirilebilecek uygun fiyatlı ürünler nelerdir?

İtalya ve Roma'dan Ne Alınır?

İtalya'dan dönüşte, hatıra ve hediyelik eşya seçimi yapmak hiç zor değildir. Gastronomik ve zanaat ürünleri arasında hediye olarak tercih edilebilecek pek çok ürün vardır. İtalyan mutfağı, damak çatlatan lezzetlerle doludur. Bu yüzden, ailenizi ve sevdiklerinizi memnun edecek yenilebilir bir hediye seçimi iyi olabilir. İtalyan yarımadasında yapılan tüm yemeklerin tariflerini içeren kitaplar da yeni lezzetlerin keşfedilmesine yardımcı olabilir ve hediye olarak alınabilir. Yemek haricinde, daha uzun süre kullanılacak hediyeler de oldukça yararlı olabilir. Kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, saatler, ev eşyaları, ev aksesuarları ve resimler kullanışlı seçeneklerdir. Aynı zamanda, karşı tarafın memnun kalmasını sağlar. İtalya'nın en çok tercih edilen hediyelik eşyaları aşağıda belirtildiği gibidir.

Peynir

İtalya, dünyanın en lezzetli peynirlerini üretmesiyle bilinir. Parmesan, Ricotta, Mozzarella, Mascarpone, Burrata ve Grana Padona gibi daha pek çok peynir çeşidi vardır. İtalyanlar bu peynirleri, genellikle yemekler ile birlikte tüketir. Ülkemizin aksine bu peynirler, İtalya'da çok daha uygun fiyatlara bulunabilir.

Kahve

Geniş bir kahve kültürüne sahip olan İtalya'dan, kahve almadan dönmek mümkün değildir. Kahve makinesinde rahatlıkla denenebilecek toz ve kapsül formunda işlenmiş kahveler vardır. İsteğe göre çekirdek halinde de satın alınabilir.

Zeytinyağı

İtalya, tıpkı diğer Akdeniz ülkeleri gibi zeytin bakımından zengin bir ülkedir. Zeytin ve zeytinyağı, İtalyan mutfağının adeta demirbaşıdır. Makarnalarda, et ve sebze yemeklerinde, balıklarda, salatalarda ve soslarda lezzet vermesi için zeytinyağı kullanılır. Bu yüzden dönmeden önce, hediyelik olarak yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı İtalyan zeytinyağı tercih edilebilir.

Makarna

Hazır gıdalar arasında en dayanıklı ürünlerden biri olan makarnayı, ana vatanında tatmak ve hediye olarak satın almak en mantıklı tercihlerden biridir. İtalyanlar, el yapımı makarnalarını, birbirinden lezzetli soslarla harmanlayarak tüketir. Bu bakımdan, hazır soslarına da bir göz gezdirmek gerekebilir.

Seramik ürünler

İtalyan zanaatkarlarının, vizyonu ve estetik anlayışı ile birlikte üretilen çeşitli seramik ürünler vardır. Seramik biblolar, tabaklar, fincan takımları ve daha pek çok çeşit bulunur.

Tablolar ve heykeller

Rönesans'ın çıkış noktası olan İtalya, bugün hala sanatın ve kültürün merkezidir. Bu ülkeyi ziyaret edenlerin görmesi gereken yerler arasında birçok müze ve sanat galerisi bulunur. Ayrıca, sokak sanatçılarının eserleri de ideal birer hediyelik eşyalardır.

İpek kıyafetler

İtalyan tekstil ürünleri arasında en çok tercih edilenlerden biri de ipek kıyafetlerdir. İtalya lüks markaları ile bilinir, ancak makul fiyatlı ürünler de bulunur.

Deri çanta ve ayakkabı

Çanta ve ayakkabının yanı sıra, hem kadınlar hem de erkekler için deriden üretilen çeşitli aksesuarlar hediye olarak alınabilir.