İtalyan piyanist sahnede Ahmet Adnan Saygun’u andı

İtalyan piyanist ve besteci Giulia Mazzoni, İtalya'daki konserinde Türk beşlisi olarak tanınan Cumhuriyetin ilk dönemine damga vuran klasik müzik üstatlarından Ahmet Adnan Saygun'u andı. Garda Gölü manzaralı Vittoriale degli Italiani (Muzaffer İtalyanlar) adlı kültür ve sanat kompleksinde yer alan amfitiyatro sahnesinde gerçekleştirilen konserde sanatçı Mazzoni'ye Kanada, Brezilya, İsviçre ve İtalya'dan müzisyenler de eşlik etti. 3 bin seyircinin takip ettiği konserde Mazzoni, Saygun'un "İnci" adlı eserini kendi yorumuyla sunarken büyük ekranlarda Türkiye'den görüntüler gösterildi. AA