İtalyan Şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia için kilisede tören düzenleniyor

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Oğlunu kaybetmenin acısıyla sinir krizleri geçiren anne Yasemin Akıncılar ve acılı baba İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü.

Mattia'nın İtalyan lisesinden arkadaşları da ellerinde çiçeklerle arkadaşlarını son yolculuğu uğurlamak için geldiler. Acılı anne Yasemin Akıncılar ise çocuğunun tabutu başında oğlunun naaşına sarılarak "Oğlum benim canım hani sen bana çiçeğim derdin beni bırakıp nereye gittin" dedi.

Camii'de kılınan ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi Bakırköy Osmanbey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Osmaniye mezarlığında toprağa verilen İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Salı günü bugün de Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde saat 11.30'da anma töreni düzenleniyor.