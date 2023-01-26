İte kaka İstanbul

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Giriş Tarihi: 27.1.2023

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Arıza yapan İETT otobüsü, metrobüs, metro derken; vatandaşı canından bezdiren aksaklıklara bu kez de bir cenaze aracının yolda kalması eklendi. Pendik’teki skandala tepki gösteren İstanbullular, sosyal medyada İBB’ye sert eleştiriler yöneltti

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İstanbul'da vatandaşlar bu kez de yolda kalan bir cenaze aracı nedeniyle mağdur oldu. Cenaze sahipleri de çareyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait aracı itmekte buldu. Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle vatandaşları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor. Haftanın neredeyse her günü bozulan İETT otobüsü, Metrobüs, Metro ya da duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenler nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, son olarak bir cenaze nakil aracının yolda kalmasının şaşkınlığını yaşadı.



SKANDAL SOSYAL MEDYADA
Bakımı yeterince yapılmadığı anlaşılan araç, Pendik'teki bir cenaze için görevlendirildi. Camide kılınan namazın ardından cenaze, mezarlığa götürülmek üzere araca konuldu. Ancak araç yolda kaldı. Acılı aile fertleri de cenazeyi yetiştirebilmek için aracı itmek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cenaze nakil aracının vatandaşlar tarafından ittirilerek çalıştırılmak istendiğine dair görüntüler milyonlarca kez izlendi. Sert eleştiriler yöneltilen İBB, son görüntüler nedeniyle de alay konusu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun süredir yurt dışında olması, Türkiye'ye döndükten sonra soluğu İstanbul yerine Ankara'da alması, ortaya çıkan görüntüler sonrası tepkileri daha da artırdı.

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