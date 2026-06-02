İtfaiye ekiplerinin kullandığı boru patladı

Su vanasının patladığı ve tonlarca suyun boşa aktığı olay dün 16.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin hemen yakınındaki bulut sokak üzerinde meydana geldi. Yol kenarında itfaiye ekiplerinin yangına müdahale öncesinde kullandıkları yangın musluğunun bir otomobilin çarpması ve tahrip edilmesi sonrasında patlaması ile tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. Meydana gelen boru patlaması sonucunda tonlarca tazyikli su yollara aktı. İSKİ ekiplerine haber verildikten sonra teknik ekip patlayan boruya müdahalede bulundu. Ana isale hattının kapatılması ile tonlarca suyun yola akması engellendi.

