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Giriş Tarihi: 7.10.2022 18:05 Son Güncelleme: 7.10.2022 18:06

İtfaiye ekiplleri, yavru Escobar için seferber oldu

Kocaeli  Gölcük İlçesi Merkez Mahallesinde  iş yeri bulunan esnaf vevatandaşların sahiplenerek  “Escobar” adını verdikleri yavru kedi, çıktığı ağaçta mahsur kalınca,  yardımına itfaiye ekipleri yetişti

ABBAS ÇAKAR
İtfaiye ekiplleri, yavru Escobar için seferber oldu

Gölcük İlçesi Merkez Mahallesinde oturan bazı vatandaşlar ile bazı iş yeri sahipleri, kısa bir süre önce bölgede gördükleri yavru kediyi sahiplendi. Bölge sakinlerinin ' Escobar' adını verdikleri yavru kedi, akşiam saatlerinde oynarken bir ağaca çıktı.

Çıktığı ağaçtan inemeyen ve bağırmaya başlayan kediyi görenler, çareyi itfaiye ekiplerini aramakta buldu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcğk İtfaiye ekipleri, mahallenin kedisi Escobar' ağaçtan indiripdoğal ortamına bıraktı. Bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar ie itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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İtfaiye ekiplleri, yavru Escobar için seferber oldu
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