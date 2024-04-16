İtfaiye raporu ihmali doğruladı

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye raporu, faciadaki ihmaller zincirini de doğruladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünde yaşanan yangınla ilgili soruşturma devam ederken, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü de olayla ilgili raporunu hazırladı. 16 katlı binada 2 Nisan'da meydana gelen yangına ilişkin raporda, eğlence mekanının mal kabul bölümünde yoğun duman ve alevli yanmanın olduğu belirtildi. Bu alandaki elektrik panolarında patlamaların meydana geldiğinin görüldüğü kaydedilen raporda, ekiplerin mal kabul girişi, binanın otopark girişi üst bölümünde bulunan ofis penceresi ve binanın yan kısmındaki muhasebe ofisinden içeriye girerek yangını söndürdüğü bilgisi verildi.Raporda, "İşletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribatın ve deformasyonun oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu alanda yapılan detaylı incelemede ise tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru ve benzeri elektrikli ev aletleri, ayrıca muhtelif sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Belirtilen el aletlerinin tadilat çalışması yapılan işletme dahilinde çeşitli noktalarda olduğu da görülmüştür" ifadelerine yer verildi.İşletmedeki güvenlik kamera kayıtlarında yangının saat 12.44'te başladığı bildirilen raporda, şu tespitlerde bulunuldu:Mal kabul giriş kapısından yaklaşık 15 metre mesafede sahneye geçişte ve sağ tarafta bulunan localara çıkış alanında yapılan kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri (ses yalıtım, izolasyon ve döşeme malzemeleri ve benzeri) tutuşturmasıyla yangın olayının başladığı, hızla gelişerek çevresine yayıldığı gözlemlendi.Çalışanların portatif yangın söndürme cihazları ile (kuru kimyevi toz) yangını söndürmeye çalıştıkları görüldü.Yangının hızla büyümesi ve yayılması esnasında işletme dahilinde yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği anlaşıldı.İşyeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edildi.Tüm çalışmalarımız sonucunda yangın tarafımızca söndürülmüş olup kurtarma faaliyetlerimiz kapsamında eğlence merkezi dahilindeki farklı noktalarda hareketsiz yatar vaziyette bulunan kişiler, tarafımızca bulundukları yerden dış alana çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.