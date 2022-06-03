İtfaiyenin erken müdahalesi olası faciayı önledi

Murat C. idaresindeki 06 FC 0495 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kırıkkale-Ankara karayolu 25. kilometresi Irmak köyü mevkisinde seyir halindeyken fren balatalarından koku ve duman çıkmaya başladı.
Sürücü aracını yol kenarındaki park alanına alarak itfaiye kiplerine haber verdi.Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Dolu tankerin patlama riskine karşı polis ekipleri de karayolunda tedbir alarak bir süreliğine trafiği durdurarak araç geçişine izin vermedi..Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında, maddi hasar meydan geldi.