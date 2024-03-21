İtlaf Ne Demek? Hukukta ve Fıkıhta İtlaf Nedir, Ne Anlama Gelir?

İtlaf, dilimize Arapçadan geçen sözcüklerden biridir ve "ziyan etmek" ile "öldürmek" gibi anlamlara sahiptir. Hukuk ve fıkıhta, bir malın sahibinin isteği dışında çeşitli etkenler nedeniyle ortadan kaldırılmasını ifade eder. "Hayvan itlafı" ise çeşitli hastalıklar nedeniyle hayvanların öldürülmesi demektir. Yaygın kullanılan bir ifade olduğu için itlaf ne demek, hukukta ve fıkıhta itlaf nedir, ne anlama gelir mutlaka öğrenilmelidir.

İtlaf Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre itlaf kelimesinin anlamı, öldürmek, yok etmek, ortadan kaldırmak ve telef etmektir. Ayrıca ziyan etmek ve boşa harcamak gibi anlamlara da sahiptir. Hukukta itlaf, yasal bir neden öne sürülmeden bir malın tamamen ya da kısmen ortadan kaldırılması veyahut ele geçirilmesidir. Fıkıhta da aynı şekilde, bir malın tazmin sorumluluğu doğuracak bir biçimde kişinin iradesi dışında ortadan kaldırılması demektir. Hukuka aykırı fiillerden biri olarak tanımlanan itlaf, dinimizce de günah kabul edilir. Mala yönelik yapılan tüm haksız fiiller, Kur'an'daki ayetler ve hadislerle birlikte yasaklanmıştır. Bir insanın rızası dışında malını elinden almak caiz değildir. İslam hukuku, itlafın kapsam alanını biraz daha genişletmiş ve zamanla gasp etmekten ayrı olarak değerlendirmiştir. Hırsızlık ve gasp dışında yapılan tüm haksız eylemleri de içine almıştır. Hukuka göre, bir itlaftan söz edebilmek için direkt veya dolaylı olarak suç teşkil eden bir eylemin meydana gelmesi gerekir. Buna bağlı olarak, tazmin sorumluluğu doğuracak bir kayıp olmalıdır.

Hayvan İtlafı Nedir?

Belirli bir grup hayvanın, salgın hastalık nedeniyle ve belli koşullara bağlı olarak yok edilmesidir. Hayvan itlafına maruz kalan hayvanların büyük bir kısmı veya tamamı öldürülür. Şarbon, sığır vebası, koyun ve keçi vebası, tavuk vebası, kuş gribi, kuduz, şap, brucella ve salmonella gibi hastalıklar nedeniyle yapılır. Hayvan itlafı ile amaçlanan, istenen özellikleri ortaya çıkarmak ve istenmeyenleri ise yok etmektir. Ayrıca insan sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştığında yapılması kaçınılmazdır. İtlaf sadece hayvanlara değil, yenilemeyecek durumda olan meyve ve sebzelere de yapılır.