İTO başkan adayı Dr. Nedim Uzun: Hekimlere mesai dışı serbest çalışma hakkı tanınmalı

'BU DÜZENLEME HEKİMLERİN YAŞADIĞI HAK KAYIPLARINI TELAFİ EDECEK'

Mesai saatleri dışında serbest çalışma hakkının tanınması gerektiğini vurgulayan Uzun, "Bu düzenleme hem hekimlerin yaşadığı hak kayıplarını telafi edecek hem de sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kamuda çalışan hekimlerin sistem içinde kalmasını teşvik ederek, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini güçlendirecektir" dedi.

"SOMUT VE ETKİLİ BİR MÜCADELE YOK"

Mevcut İstanbul Tabip Odası yönetimini de eleştiren Uzun, hekimlerin temel ekonomik ve mesleki sorunlarından biri olan bu konuda somut ve etkili bir mücadele ortaya konulamadığını savundu. Değişim Grubu olarak bu alanda kararlı bir mücadele yürüteceklerini belirten Uzun, kamuda çalışan hekimlerin mesai dışı serbest çalışma hakkının tanınması için hukuki, idari ve mesleki tüm platformlarda girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.