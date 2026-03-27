İTO Başkanı Avdagiç: ‘‘Eski tarz üretim yapan firmaları yapay zeka ile dönüştürmeliyiz’’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO tarafından düzenlenen 'Dijitalleşme ve Yapay Zeka: Veriden Değer Üretmek' programının açılışında konuştu. Avdagiç, TÜİK verilerine göre işletmelerde yapay zeka kullanım oranının yüzde 7,5 seviyesinde olduğunu, büyük ölçekli üretim firmalarında ise bu oranın yüzde 20'nin üzerine çıktığını aktardı.

Sanayinin yapay zeka ile yeniden tasarlanması gerektiğini belirten Avdagiç, ''Açık ki, yeni düzende düşük teknoloji ile üretenler zorlanacak, yüksek teknolojiye geçenler ise kazanacak'' mesajını verdi.

''ESKİ TARZ ÜRETİM YAPAN FİRMALARI YAPAY ZEKA İLE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ''

Avdagiç, tüm imalat sektörü firmalarına yapay zeka ile kendilerini dönüştürme çağrısı yaparak, "Eski tarz üretim yapan firmaları yapay zeka ile dönüştürmeliyiz. Zira küresel bir teknoloji devinin dünya genelinde eski tarz üretim yapan sanayi firmalarını satın alıp yapay zeka ile dönüştürmek için 100 milyar dolarlık fon kurduğu haberlerini okuduk. Bu, gelişmekte olan tüm ülkelerdeki sanayi firmaları için açık bir tehdittir. Ya kendinizi dönüştürürsünüz ya da başkalarının dönüştüreceği bir varlık haline gelirsiniz" uyarısında bulundu.

''YAPAY ZEKA 2030'A KADAR KÜRESEL EKONOMİYE 15,7 TRİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK"

Avdagiç, yapay zeka teknolojisinin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacağının öngörüldüğünü kaydetti. Amerikan teknoloji şirketlerinin veri merkezleri ve altyapıya 2025'te 400 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını, 10 yılın sonuna kadar toplam harcamanın 7 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini aktaran Avdagiç, ''Yapay zekadan elde edilen yıllık gelir 50 milyar dolar civarında. Zira onlar geleceğe yatırım yapıyorlar'' diye konuştu. Avdagiç, yapay zekayı yoğun kullanan sektörlerde çalışan başına gelir artışının 3 kat daha yüksek olduğunu, yapay zeka becerisine sahip çalışanların ücretlerinin ortalama yüzde 56 daha fazla olduğunu ifade etti.

İş dünyasının yapay zekaya ilişkin kaygıları Türk iş dünyasının yapay zeka ile barışık bir görünüm çizdiğini belirten Avdagiç, 2025 itibariyle yapay zeka yazılım veya sistemlerinin pazarlama ve satış amacıyla yüzde 46,5 oranında kullanıldığını, bunu yüzde 41,1 ile üretim veya hizmet süreçleri, yüzde 41 ile Ar-Ge ve yüzde 40 ile işletme yönetimi amaçlı kullanımın takip ettiğini söyledi.

Avdagiç, yapay zeka teknolojilerinin hayata girmesiyle birlikte istihdam kaybı, hızlı dönüşüme uyum sağlayamayan firmaların rekabet gücü kaybı, teknolojiye erişim farklılıkları, siber güvenlik riskleri ve regülasyon belirsizlikleri gibi kaygıların da beraberinde geldiğini ifade etti. İTO Başkanı Avdagiç, yapay zekanın hatalarına ilişkin de "Yapay zeka hatalarını ancak konuya hakim olursanız fark ediyorsunuz" dedi. Avdagiç, yapay zekanın çevresel etkilerine de dikkat çekerek, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre veri merkezlerinin küresel elektrik talebinin 2030'a kadar iki katına çıkabileceğini, bunun karbon ayak izini artıracağına işaret ettiğini kaydetti.

Avdagiç, İTO'nun 2018 yılından itibaren dijitalleşme ve yapay zeka alanında öncü çalışmalar yürüttüğünü ve bir İTO Teknoloji Ekosistemi oluşturarak, ''SoftITO, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Teknopark İstanbul'' adıyla birbirini tamamlayan üç kritik yapı kurduğunu hatırlattı.

''2026 YILINDA YAPAY ZEKAYI 800 BİN ÜYE VE İŞ DÜNYASINDA YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Şekib Avdagiç, 2026 yılında yapay zekayı 800 bin üye ve iş dünyasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, ''Yapay zeka rüzgarı estirmeyi, yapay zeka bilinci oluşturmayı hedefliyoruz'' dedi.

Programda İTO'nun yapay zeka tabanlı dijital danışmanı 'Prof. İTOAI' da bir konuşma yaptı. Vizyon konuşması yapan Prof. İTOAI, ''Yapay zeka, kendisine ne sunulursa onu yansıtan dijital bir aynadır. Eğer bu büyütecin altına bir vizyon ve nitelikli veri koyarsanız, size dünyayı fethedecek bir strateji sunar'' mesajını verdi. Prof. İTOAI, Türkiye'nin 2026 yılına bin 188 aktif yapay zeka girişimiyle girdiğini ancak kurumların sadece yüzde 6'sının yerli firmalarla çalıştığını vurgulayarak, yerli girişimcilere güven çağrısında bulundu.

İŞ DÜNYASINA YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 5 STRATEJİK ADIM ÖNERİSİ

Prof. İTOAI, iş dünyasına yapay zeka dönüşümü için 5 stratejik adım önerdi: Veriyi hammadde olarak tanımlamak, yapay zekayı yönetim kuruluna stratejik ortak olarak dahil etmek, çalışanları yapay zeka mimarlarına dönüştürmek, insan denetimini elden bırakmamak ve ekosistemin sunduğu altyapı ile desteklerden faydalanmak.

Prof. İTOAI, ''Makinaların da yanılabileceğini asla aklınızdan çıkarmayın. Yapay zekaya güvenin ama onu her zaman bir insan aklıyla denetleyin." diyerek uyarıda bulundu. Prof. İTOAI konuşmasını, "Yapay zekayı öğrenin, yapay zeka ile öğrenin, yapay zekadan öğrenin ve nihayetinde yapay zeka ile üretenlerden olun ve kazanın'' sözleriyle tamamladı.