Giriş Tarihi: 9.04.2026 10:59

İTÜ kız yurdunda skandal: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’ndeki kız yurdunda skandal olay. Erkek şahıs yurda girerek çıplak bir şekilde dolaştı. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında kayıp ihbarı bulunduğu öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İTÜ Ayazağa kampüsünün içerisinde bulunan Ali İhsan Kız Öğrenci yurduna öğrenci olmayan bir erkek girdi. Kadın öğrencileri rahatsız eden erkek, herhangi bir engele takılmadan yurt içinde dolaştı. Yurdun çamaşırhanesine çıplak bir şekilde girdiği iddia edilen şahıs, yurt görevlileri tarafından odaya kilitlendi. Şahıs yurttan polis tarafından çıkarıldı.

KAYIP KAYDI VAR

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şahsın kimliği belirledi. Suç kaydının bulunduğu belirlenen ve şahsın hakkında kayıp kaydı olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

