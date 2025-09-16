İTÜ’lü gençlerde Teknofest heyecanı

Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali, bu yıl ilk olarak KKTC'de düzenlenmiş, büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise gözler İstanbul'da. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri ve araştırmacıları, festivalin en dikkat çeken takımları arasında yer almaya hazırlanıyor. Yerli ve millî teknoloji geliştiren mühendisler, havacılık ve uzay projeleriyle sınırları zorlayan gençler, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan ekipler İTÜ çatısı altında projelerini sergileyecek.TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük vitrinlerinden biri olarak öne çıkıyor. İTÜ de yıllara dayanan birikimini gençlerin enerjisiyle buluşturarak festivalde adından söz ettirecek. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, teknoloji meraklılarını festivale davet ederek, "İTÜ'nün teknoloji ve inovasyondaki gücünü görmek isteyen herkesi standlarımızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilecek. Bu yıl 58 ana ve 138 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. Hava gösterileri, planetaryum, simülasyon alanları, atölyeler, öğrencilere özel uçuş deneyimleri ve teknoloji fuarlarıyla ziyaretçiler bilim ve inovasyonu bir arada yaşayacak.İstanbul'daki teknoloji şölenine geri sayım sürerken hem İTÜ'lü gençler hem de teknoloji tutkunları büyük heyecan yaşıyor. Beş gün boyunca sürecek festival, öğrencilere ve ailelere bilim, inovasyon ve eğlence dolu bir deneyim sunacak.