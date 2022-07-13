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Giriş Tarihi: 13.7.2022 14:44

İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi, ne zaman? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

13 Temmuz Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarına İyi Aile Çocuğu filmi gelecek. Kemal ve Cemal ikiz kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı filmde evlat edinilen kardeşlerden Cemal kabadayı olurken Kemal ise banka memuru oluyor. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklığın anlatıldığı İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi, ne zaman? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi, ne zaman? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İyi Aile Çocuğu filmi 13 Temmuz Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Komedi türünde olan film 1987 yapımı olup filmin yönetmen koltuğunda Osman Seden oturmaktadır. Cemal ve Kemal kardeşlerin komik ve eğlenceli hikayesinin anlatıldığı İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi, ne zaman? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İYİ AİLE ÇOCUĞU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İyi Aile Çocuğu, senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Komedi türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Harika Avcı paylaşmıştır.

İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kemal / Cemal
Harika Avcı - Oya
Sevil Üstekin - Ferdane
Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası
Osman F. Seden - Mafya Şefi
Nubar Terziyan - Öğretmen
Yavuz Karakaş - Mafya Şefi
Saadet Gürses - Ayten
Nejat Gürçen - Garson
Macit Flordun - Cemal'in Adamı
Çetin Başaran - Cemal'in Adamı
Gülten Ceylan - Nermin
Merih Fırat

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İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi, ne zaman? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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