İyi Aile Çocuğu filmi 13 Temmuz Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Komedi türünde olan film 1987 yapımı olup filmin yönetmen koltuğunda Osman Seden oturmaktadır. Cemal ve Kemal kardeşlerin komik ve eğlenceli hikayesinin anlatıldığı İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi, ne zaman? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İYİ AİLE ÇOCUĞU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İyi Aile Çocuğu, senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Komedi türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Harika Avcı paylaşmıştır.

İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kemal / Cemal

Harika Avcı - Oya

Sevil Üstekin - Ferdane

Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası

Osman F. Seden - Mafya Şefi

Nubar Terziyan - Öğretmen

Yavuz Karakaş - Mafya Şefi

Saadet Gürses - Ayten

Nejat Gürçen - Garson

Macit Flordun - Cemal'in Adamı

Çetin Başaran - Cemal'in Adamı

Gülten Ceylan - Nermin

Merih Fırat