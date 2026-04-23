SABAH Gazetesi, 41 yıl önce 22 Nisan 1985'te İstanbul'da birçok usta ismin yer aldığı kadrosuyla yayın hayatına başladı. O günden beri birçok manşeti, muhabiri ve çalışmasıyla ana akım medyada yerini alan SABAH Gazetesi'nin sosyal medya hesaplarına yıldönümü sebebiyle birçok kullanıcı tebrik mesajı gönderdi. Bir okuyucu, "Sabah Gazetesi ile hem güne uyandık hem de hayata, nice yaşlara" derken firma sahibi Umut Kadir Kızılay, "İyi ki varsın SABAH" ifadelerini kullandı. Meryem Hayat, "Nice yaşlara, nice yıllara güzel gazete SABAH", fizyoterapist Yücel Esin ise "41 kere maşallah" değerlendirmesinde bulundu. Birçok okuyucu ise yorum olarak kalp gönderdi.

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu'nun gurur kaynağı olan 41 yıllık köklü markası Sabah Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: "Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilkeli, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışını sürdüren Sabah Gazetesi, medya dünyasında güçlü ve saygın bir yer edinmiştir. Hem yurtiçinde hem de uluslararası platformlarda etkisini hissettiren gazete, doğru ve hızlı bilgi akışını sağlama sorumluluğunu başarıyla yerine getirmektedir." Albayrak, mesajına şöyle devam etti: "Zamanın değişen dinamiklerine uyum sağlayarak sürekli kendini yenileyen Sabah Gazetesi, modern gazetecilik anlayışına yön veren önemli yayın organlarından biri haline gelmiştir. Geniş içerik yelpazesi, derin analizleri ve farklı görüşlere yer veren yaklaşımıyla okuyucularına zengin ve çok boyutlu bir bakış açısı sunmaktadır. Sabah Gazetesi'nin kuruluşundan bu yana emeği geçen, bu başarıya ortak olan profesyonel kadrosunu ve değerli köşe yazarlarını kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum." Kuruluşumuzun yıldönümünü kutlayan okuyucularımıza, siyaset, iş ve sanat dünyasından isimlere SABAH olarak teşekkür ediyoruz.