İyi ki varsınız

Osmanlı döneminden günümüze uzanan, ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarının kapatıldığı "zimem defteri" geleneği, Kars Valiliği öncülüğünde yaşatılıyor. Kars Valiliği koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla kentteki mahalle bakkallarını tek tek ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerindeki borçlarını hesapladı. Hayırsever iş insanlarının bağışlarıyla kapatılan borçların ardından bakkalların camlarına, "Bu bakkalda vatandaşlara ait tüm borçlar Valiliğimiz aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir" notu asıldı. Kars SYDV Müdürü Çiğdem Aydın, geleneğin 2024 yılından bu yana Vali Ziya Polat'ın öncülüğünde sürdürüldüğünü belirtti. Aydın "Bu kapsamda, 2024 yılında 143 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 8 bakkala olan toplam 153 bin, 2025 yılında 192 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 9 bakkala olan toplam 212 bin ve 2026 yılında ise 328 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 34 bakkala olan toplam 686 bin tutarındaki veresiye borcu hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ödenmiştir. Valiliğimiz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar, iyi bayramlar dileriz" dedi. Kars'ta 50 yıldır bakkal işleten Erol Sara ise "Bu gelenek hem biz esnafın hem de borcu olan vatandaşın yüzünü güldürüyor" diye konuştu.

