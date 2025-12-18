İYİ Parti’den peş peşe geldi: Sakarya İl Başkanı ve 6 ilçe başkanı istifa etti!

2017'den bu yana İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Serdivan İlçe Başkanlığı ve son olarak İl Başkanlığı görevlerini büyük bir gururla yürüttüğünü belirten Uçak, "2020'de Serdivan İlçe Başkanlığı'na seçildiğimizde, 2018 seçimlerindeki 9 bin 722 olan oyumuzu 2023'te 15 bin 132'ye çıkardık. Ardından İl Başkanlığı görevini devralarak, Sakarya'da partimize ilk defa bir belediye kazandırdık" ifadelerini kullandı.



"HİZMET MENFAATE, LİYAKAT ŞAHSİ HESAPLARA DÖNÜŞTÜ"

Gelinen noktada İYİ Parti'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını aktaran Uçak, istifasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız."

Uçak, Sakarya için mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim. Siyaseti makam için değil, hizmet için yapan bir anlayışla yine sokaklarda, yine milletimizin arasında olacağım" diye konuştu.