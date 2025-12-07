İyilik atölyesi

Adana'da yaşayan İlyas Daş, serebral palsili oğlu Mahmut'un hayatını kolaylaştırmak için evinin balkonunda kendi imkânlarıyla ekipman üretmeye başlayan fedakâr bir baba. 14 yaşındaki oğlu Mahmut, 6 aylıkken beyin felci tanısı aldığında aile için zorlu süreç başladı. "Oğlumu rol model alarak cihazları üretmeye başladım" diyen makine teknikeri Daş, düşük maliyetli yürüteç, bisiklet ve oturma sehpaları üretmeye başladı. Fizyoterapistler de bu cihazların çocukların fiziksel gelişimine katkı sağladığını belirtti.