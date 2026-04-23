‘İyilik Cemresi’ dördüncü kez düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından, toplumsal dayanışmayı sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştiren "Cemre Çarşısı"nın dördüncüsü için geri sayım başladı. Etkinliğin bu yılki sembolü olan "sümbül", kökleriyle geçmişe sıkı sıkıya bağlılığı ve her yıl yeniden filizlenerek etrafına umut yaymayı temsil ediyor. Etkinliğin geniş kapsamlı bir "iyilik ekosistemi" olduğunu söyleyen Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Atıksız Mutfak' ve sıfır atık yaklaşımıyla oluşturulan tekstil atölyeleriyle sürdürülebilirliğe dikkat çekiyoruz. 'Anadoludakiler' projesinden ilham alarak kurguladığımız alanlarda, Anadolu'nun kadim zanaat geleneklerini ve el emeğini görünür kılıyoruz. Sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Cemre Çarşısı'nda; gıdadan modaya, el sanatlarından ev aksesuarlarına kadar geniş bir yelpazede 80'i aşkın seçkin marka yer alacak. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, TOGEM-DER'in eğitim ve sosyal yardım faaliyetlerine aktarılacak. Etkinlikte; iş, moda, gastronomi, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimler yer alacak. Ünlü isimler hem atölye çalışmalarına eşlik edecek hem de farkındalık projelerinde rol üstlenecek.