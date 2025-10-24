İZBAN 29 Ekim’de ücretsiz!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye genelinde bazı toplu ulaşım hatlarında vatandaşlar ücretsiz seyahat edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden gece yarısına kadar belirli raylı sistem hatlarından ücret alınmayacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattını kapsıyor. Vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gün boyunca ücretsiz ulaşım imkânıyla kutlayabilecek.