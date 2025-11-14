İZBB 3.8 Milyar lira borçlanacak!

İZBB Başkanı Cemil Tugay, 2 milyar lira borçlanma için belediye meclisinden yetki istedi. Bir borçlanma haberi de kent içi toplu taşıma hizmeti veren ESHOT Genel Müdürlüğü'nden geldi. Tugay'ın talimatı doğrultusunda şirket yılın son aylarında 1.8 milyar lira borçlanma için İZBB Meclisinden yetki istedi. Piyasaya, çalışanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına milyarlarca lira borcu bulunan İZBB'nin aynı anda 3.8 milyar lira borçlanma talebinde bulunması 'Belediye battı' yorumlarına neden oldu.

Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre son 7 yılda İzmirlinin 10 milyar lirasını adeta kara deliğe dönüşen belediye şirketlerinin zararlarını karşılamak için sermaye artırımı adı altında iştiraklere akıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali krizden kurtulmak için çareyi borçlanmada buldu.

YENİ YILA SAYILI GÜN KALA

Yeni yıla sayılı gün kala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan borçlanma hamlesi geldi. Tugay 2 milyar lira borçlanma için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden yetki istedi.

2 MİLYAR BORÇLANMA İÇİN MECLİSTEN YETKİ İSTEDİ

Borçlanma talebi İZBB ile sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü de yeni yıla sayılı gün kala içine düştüğü nakit sıkıntısını aşmak için borçlanma yoluna gitti.

ESHOT 1 MİLYAR 840 MİLYON LİRA BORÇLANACAK

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile İZBB gibi ESHOT Genel Müdürlüğü de nakit para için bankaların kapısını çalacak. Büyükşehir Belediye Meclisinin onaylaması halinde ESHOT Genel Müdürlüğü de 1 milyar 840 milyon lira borçlanmaya gidecek.

BORÇLA BORÇ ÖDENECEK

Hem İZBB hem de ESHOT Genel Müdürlüğü, bankalardan çekeceği kredileri kamulaştırma, devam eden yatırımlar, otobüs alımı ve vergi borçlarına harcayacak. İZBB, ESHOT'a bankalardan alacağı borç için garantör olacak.

BAKANLIKTAN ONAY VERİRSE KREDİ KULLANILABİLECEK

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün yıl içindeki borçlanma miktarı bütçenin yüzde 10'unu geçtiği için meclisi kararı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da borçlanma için onay alınacak. Kredi, ancak bakanlık onayı sonrası bankalarla gerekli görüşmeler yapıldıktan, ödeme koşulları ve faiz oranları belirlendikten sonra kullanılabilecek.