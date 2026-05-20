İZBB Başkanı Cemil Tugay, Milyonluk tesis çürümeye terk etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, Bornova Atatürk Mahallesindeki Macera Parkı'nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılmamasına tepki gösterdi.





ÖDÜLLÜ PROJE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Macera Parkı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından kapatıldığını dile getiren Bahadır Altınkeser, "Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Aziz Kocaoğlu tarafından 2018 yılı Ekim ayında Bornova Atatürk Mahallesi'nde hizmete açılan, Tunç Soyer döneminde de aktif olarak kullanılan "Macera Parkı" maalesef ki Cemil Tugay tarafından kapatıldı! Bugün ki değerinin 150-200 milyon TL olduğu tahmin edilen, Bornova'da 30 dönümlük alan üzerine kurulan bu tesiste; zipline, dağcılık, kaya tırmanışı ve çeşitli açık hava spor parkurları gibi aktiviteler yer almaktadır. Ayrıca, Macera Park İzmir projesi, ATRAX'S 2017 yılı eğlence fuarı "Sporlu Şehirler Daha Eğlenceli" teması ile "Yıldızlı Proje" ödülüne layık görülmüştür. Cemil Tugay tarafından bir yılı aşkın bir süredir kapalı olan bu tesis, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında, gençlerimize kapılarını açmadı" ifadelerine yer verdi.

NEDEN KAPATTIĞI MERAK KONUSU

Altınkeser açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Her fırsatta, genç dostu bir kent oluşturacağını ve gençlere alan açtığını söyleyen Cemil Tugay'ın bu gençlik tesisini neden kapattığı merak konusu... Cemil Tugay'ı bu anlamsız kararından vazgeçmeye ve İzmirliye ait olan bu tesisi, İzmirli gençlerimizin hizmetine açmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.