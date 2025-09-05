İZBB Başkanı Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın arasına çöp girdi

Geçtiğimiz günlerde kente gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştükten sonra "Harmandalı için geçici kullanım izni çıkabilir" açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a partilisi CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'dan sert yanıt geldi. Dün gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında konuşan Yıldız: "Hiç uzatmadan amasız fakatsız çöp depolama alanını, Çiğli'nin 26 mahallesinde ve Harmandalı'nın bir karış toprağında istemiyorum" dedi. Yıldız'ın açıklamaları karşısında İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

İzmir Çiğli ilçe sınırları içinde yer alan ve 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Harmandalı Çöplüğü, Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar'ın başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda kapandı. Danıştay, verdiği kararla Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünü durdurdu.

HARMANDALI KAPANDI İZMİR'DE ÇÖP KRİZİ PATLAK VERDİ

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, çöpleri kent merkezinden 100 kilometre uzaklıktaki Bergama ilçesi ile 1.5 saat mesafedeki Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesislerine taşımaya başladı. Mesafenin uzak olması, giden çöp kamyonlarının geç dönmesi kent genelinde çöp krizine neden oldu. Çöpler zamanında toplanmayınca sıcak havanın da etkisi ile cadde ve sokaklarda biriken çöpler çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye başladı.

TUGAY BAKAN KURUM'LA GÖRÜŞTÜ

İzmir'de yaşanan çöp krizi siyasetinde bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Tam bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir takım temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi. Bakan Kurum ile görüşen İZBB Başkanı Cemil Tugay, "Harmandalı için bakanlıktan geçici kullanım izni çıkabilir" açıklaması yaptı.

TUGAY'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Tugay'ın bu açıklamaları uzun yıllardan bu yana Harmandalı Çöplüğünün kapatılması için hukuk mücadelesi veren Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini kızdırdı. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin geniş katılımlı basın açıklaması yapan eski muhtar Dursun Ali Kazar, Danıştay'ın durdurma kararına dikkat çekip; "Harmandalı sahası ve çevresi çöp stoklama kapasitesini fazlasıyla doldurmuş ve aşmıştır. Aksi uygulama Harmandalı halkı için cinayettir" ifadelerinin kullandı.

HARMANDALI'NIN BİR KARIŞ TOPRAĞINDA ÇÖP İSTEMİYORUM

Konuya ilişkin bir açıklama da Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'dan geldi. Dün gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında konuşan Yıldız: "Hiç uzatmadan amasız fakatsız çöp depolama alanının Çiğli'nin 26 mahallesinde ve Harmandalı'nın bir karış toprağında istemiyorum." Dedi. Açıklamasının devamında İZBB'ye karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazanan Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar'a teşekkür eden Yıldız: "Danıştay kararıyla Harmandalı'nın kapatılmasından mutluluk duyuyorum. Muhtarlarımızın emeğine de teşekkür ederim. Ben çöpün geçici de olsa kalıcı da olsa Çiğli'ye gelmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.