İZBB Başkanı Tugay’dan ifade özgürlüğüne yasak! CHP’den antidemokratik karar

İfade ve düşünce özgürlüğüne yasak getiren üç önerge de Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. AK Partili meclis üyeleri alınan kararları anti demokratik olarak değerlendirerek tepki gösterdi. Yeni düzenlemeye göre bundan böyle meclis toplantılarının gündem dışı konuşmalar bölümünde canlı yayın kapatılacak. Meclise gelen önergelerle komisyonlardan gelen raporlarda konuşmacı sayısı 1 olumlu, 1 aleyhte olmak üzere 2 konuşma ile sınırlandırılacak. Söz alan meclis üyesi konu hakkında 3 dakikadan fazla konuşamayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı ilk birleşimi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında toplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarında, gündem dışı konuşmalar sırasında canlı yayının kesilmesine ilişkin önerge Cumhur İttifakı Meclis üyeleri ile CHP'liler arasında sert tartışmalara sahne oldu.

CHP KATILIMCI KİMLİĞİ TERK EDİYOR

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Biz 9 Nisan 2024'te katılımcı kent yönetimi anlayışı gereği meclis toplantılarının canlı yayınlanması yönünde bir karar almıştık. Anladığım kadarıyla bugün itibarıyla katılımcı kent kimliğini CHP grubu terk ediyor. Bu da kayıtlara geçsin. Kentin gündemi dışı dediğiniz şey aslında kentin gündemi. Kentin sorunlarını dile getiriyorduk. Ancak İzmirlilerin bu sorunlara erişimini ortadan kaldırıyorsunuz" dedi.

ATMACA: "İZMİRLİNİN GÜNDEMİNE YASAK KOYMAYIN"

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca ise, "Bu gündem sizin gündeminiz. Dilek ve temenniler ise İzmirlinin gündemi. Burası İzmirli hemşehrilerimizin temsilcilerini gönderdiği bir platform. Burada yasaklamalarla bir noktaya varılamaz. CHP temsilcilerinin böyle bir önerge vermesini kınıyorum" dedi.

MHP'Lİ ALTINKESER: "DÜKKAN BİZİM ANLAYIŞI"

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser ise, "Yaşanan olay kimsenin istemeyeceği bir olaydı. Gündem dışında değil, faaliyet raporunda konuşuldu. Cemil Tugay'ın anti demokratik yaklaşımından dolayı biz bu olayı yaşadık. Gündem dışında yaptığımız her şey İzmirli adına yapıldı. Tabiri caizse, 'dükkan bizim, ister açar ister kaparız' anlayışıyla anti demokratik davranışlarına devam ediyorsunuz" ifadelerine yer verdi. Önerge Cumhur İttifakı üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

AK PARTİLİ KİŞİLİ: "ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Mecliste tartışma yaratan diğer bir önerge ise meclis toplantılarında gündem maddeleri üzerinde yapılan konuşmaların 1 aleyhte bir lehte olmak üzere 3 dakika ile sınırlandırılma oldu. AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili, verilen iki önergenin de gerekçesini anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Henüz 2 yıl geçmiş olmasına rağmen İzmir'in sorunlarının dağ gibi birikmeye başladığını belirten Kişili: "İzmirlilerden gelen şikâyetler de aynı şekilde büyüyor. Dilek ve temenniler bölümünde İzmir halkının sorunlarını dile getirmemiz, sizin de bunları çözememeniz ve kenti gün geçtikçe sorunlarla boğuşan bir hale getirmeniz, bu kararı almanızın tek gerekçesi gibi görünüyor. Dilek ve temennilerde sinek, çöp, koku, trafik, körfez ve İzmir halkının sorunları konuşuluyor. Siz ise bunu son yaşanan olaylara bağlıyorsunuz. Bu, akıl ve mantık dışı bir yaklaşım. Ama dediğim gibi, gerçek gerekçeniz ortada. Bir dahaki yıl eminim ki bu mecliste çok daha yasakçı kararlar alınacak. Çünkü her yıl geriye giden bir İzmir, yönetilemeyen bir büyükşehir belediyesi ve yönetemeyen bir Cemil Tugay, bu kararları almanızı sağlıyor" dedi.

YILDIZ: "HER ŞEYE RAĞMEN ORTAK AKILDAN VAZGEÇMEDİK"

CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in orta akıl çağrısı sonrası konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Onur Başkanı dinledim. Başkan Balçova arsa mağdurları sorunun nasıl çözüldüğünü biliyorsunuz. Grup başkan vekilleri getirdikleri kısıtlamalarla ilgili geçtiğimiz ay faaliyet raporu darbesini gerekçe gösterdiler. Biz o günden sonra ortak akıldan vazgeçmedik. Biz İzmir meselelerinde sizin yaptığınız gibi kısa ve gün kurtarıcı siyaset yapma taraftarı değiliz. Biz o günden bugüne Balçova meselesinde, kavga ettik sınırlama getirelim demedik. Ormana gittik ve teknik meseleyi çözdük. Yeri geldi Büyükşehir'in çekinceleri olan noktalarda biz Balçova'dan gelen planın savunuculuğunu yaptık. Ortak akıl budur. Size tavsiyem, bu kentte sorumluluğunuz var. Bu ortak akıl çağrısını Tugay'a yapın. Bugün görüyoruz ki gündem olmayan yerde bile 3 dakika sınırlamayı demokrasisine uygun gören bir CHP var" ifadelerine yer verdi.

KOMİSYON RAPORLARINA SÜRE SINIRI

Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi noktasında, 2 aleyhte 2 lehte olmak üzere 5 dakika söz verilmesine ilişkin önerge diğer iki gündem maddesinde olduğu gibi yine tartışma konusu oldu.



"KENTİN KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARI 5 DAKİKADA NASIL ANLATILIR?"

Önergeye ilişkin söz alan AK Partili Ercan Tekin ise, "Beşer dakikadan lehte ve aleyhte iki konuşmaya izin veriliyor. Sayın Başkan, bu meclise gelen her konu aynı değil. Örneğin bir ödül konusu geldiğinde bunu burada 3-5 dakika içerisinde bitirebiliriz. Ama körfezle ilgili ya da ulaşımla alakalı farklı bir gündem maddesinde konuşmaları beşer dakikayla sınırlamak, bence İzmir'in gerçekleriyle örtüşmeyen bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Körfezle alakalı bir konuyu burada 5 dakikada nasıl bitirebilirim? Bunları anlatmam gerekiyor. Bazen önergeler hatalı geliyor, burada bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Her maddeyi aynı kategoriye koymak, sorunların büyük ya da küçük olduğunu tartışmadan hepsini aynı şekilde değerlendirmek gerçekten anlaşılır değil. Hayretle izliyorum, garip bir durumla karşı karşıyayız" dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamalarda Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık 3 önerge de CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör