İZBB Borç batağında: Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının borcu 80 milyara dayandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içine düşürüldüğü mali darboğaz raporlara da yansıdı. İZBB Meclis üyeleri arasından seçilen denetim komisyonu, İZBB'nin 2025 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemede çarpıcı tespitlere ulaşıldı.

GELİRLER 3 KAT ARTTI AMA…

Belediyenin toplam gelirinde son yıllarda ciddi artış yaşandı. Buna göre, 2023 yılında 25,4 milyar TL, 2024 yılında 42,3 milyar TL, 2025 yılında ise 65 milyar TL oldu. Vergi gelirlerinde tahsilat oranı yüzde 90 seviyesini geçti. 85,7 milyon TL'lik tahakkukun 77,2 milyon TL'si tahsil edildi. Gelirler artarken borcun da artıyor olması kafa karıştırdı.

SADECE İZBB'NİN BORCU 53 MİLYAR

Raporda en dikkat çekici kısım belediyenin borçları oldu. Toplamda borç yükünün 52,9 milyar TL'yi aştığı görülürken, borcun yüzde 42,36'sını dış mali borçlar oluşturdu. Kullanılan kredilerin yüzde 45,90'ının ise uzun vadeli olduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kısa vadeli 28 milyar 660 milyon 327 bin 833, 98 TL; Uzun vadeli borçları 24 milyar 316 milyon 965 bin 105,22 TL oldu.

PERSONEL GİDERLERİNE 5 MİLYAR TL

İZBB'nin gider kalemleri incelendiğinde en yüksek harcama mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerinde yoğunlaştı. Mal ve hizmet alımları için 31,27 milyar TL ödenek ayrılırken, 27,51 milyar TL harcama yapıldı. Sermaye giderlerinde ise 24,43 milyar TL'lik ödeneğe karşılık 16,28 milyar TL harcama gerçekleşti. Raporda personel giderleri için 5 milyar 843 milyon TL ödenek ayrıldığı, yıl sonunda 5 milyar 330 milyon TL harcandığı belirtildi.

İZSU'NUN BORCU 1 YILDA 3 KAT ARTTI

Denetim komisyonunun yaptığı incelemede 2024 yılında iç ve dış borcu 5.1 milyar lira olan İZSU Genel Müdürlüğünün 2025 yılında bir önceki yıla göre borç miktarını üçe katladığı görüldü. Buna göre 2024'te 5.1 milyar olan iç ve dış borç, 2025'te 18.4 milyarla rekor kırdı. İZSU'nun, kısa vadeli borçları 7,47 milyar TL, uzun vadeli borçları ise 10,97 milyar TL oldu. Rapora göre İZSU'nun 2026–2028 döneminde ödeyeceği kredi borcu toplamı 4 milyar 797 milyon TL olacak.

ESHOT'UN BORCU 9 MİLYARI AŞTI

ESHOT'un 31 Aralık 2025 itibarıyla toplam borcunun da yaklaşık 9,1 milyar TL seviyesine ulaştığı görüldü. Kısa vadeli borçlar 6,24 milyar TL olurken, Uzun vadeli borçlar ise 2,84 milyar TL'yi buldu. Uzun vadeli kıdem tazminatı karşılıkları 2,31 milyar TL olurken, Uzun vadeli banka kredileri 529,4 milyon TL ve Kısa vadeli banka kredileri ise 399,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca 23,4 milyon TL vergi ve fon borcu bulunduğu açıklandı.

ELLERE VAR KARŞIYAKA'YA YOK

Raporda yer alan verilere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden en fazla yatırım desteği alan ilçe belediyesi Çeşme oldu. Çeşme Belediyesi, 144,4 milyon TL ile en çok destek alan ilçe belediyesi olurken, onu 126,1 milyon TL ile Konak Belediyesi izledi. Denizli Bozkurt Belediyesi'ne 39,6 milyon TL'lik yatırım desteği verilirken, Adıyaman Belediyesi'ne de 10,1 milyon TL'lik kaynak aktarıldı. Cemil Tugay'ın ilçe belediyeler arasında en az katkıyı geçen dönem başkanlık yaptığı Karşıyaka Belediyesine yapmış olması kafa karıştırdı. CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'la birçok konuda görüş ayrılığına düşen Tugay'ın Karşıyaka'ya yaptığı sermaye transferinin sadece 5 milyon 351 bin 391,34 TL ile sınırlı kaldığı görüldü. Tugay'ın Karşıyaka'ya diğer ilçelere göre az yatırım yapması kulislerde 'Tugay, kendisi ile ters düşen Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ı cezalandırıyor' yorumlarına neden oldu.