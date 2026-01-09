İZBB’de bu da oldu! Tugay, açtığı dava ile Harmandalı Çöplüğünü kapattıran eski muhtar Kazar’ın oğlunu işten attı!

Sonunda bu da oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, başlattığı hukuk mücadelesi ile Harmandalı Çöplüğünü kapattıran eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar'dan resmen intikam aldı. Tugay, oğlu eski muhtar Dursun Ali Kazar'ın Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda 2 yıldır şoför olarak çalışan oğlu Tarık Kazar'ı işten attı.

OĞLUMUN EKMEĞİ İLE OYNADILAR

Oğul Kazar'ın işten atılması başta babası Dursun Ali Kazar olmak üzere aile fertleri arasında büyük üzüntü ile karşılandı. Oğlunun henüz 1 yıllık evli olduğunu belirten Kazar: "Harmandalı Çöplüğü kapatılsın diye hukuk mücadelesi başlattığım için oğlumun ekmeği ile oynadılar. Bu güne kadar hiçbir disiplin cezası olmayan, hakkında tutulmuş bir tane bile tutanak bulunmayan oğlumun iş akdini tazminatsız olarak sona erdirdiler. Yazıklar olsun. " diye konuştu.

HAK HUKUK ADALET DİYENLERİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

İZBB'nin, başlattığı hukuk mücadelesinde kendisi ile baş edemeyince böyle bir yola başvurduğunu belirten Baba Kazar; "Katı Atık Daire Başkanı Ramazan Arslan beni defalarca 'Harmandalı ile uğraşmaya devam edersen bedeli ağır olur' diye tehdit edip uyardı. Hiçbir baskıya boyun eğmeden mücadele ettim. Bedeli bu oldu. Bugüne kadar düzenlediğim hiçbiri basın açıklamasına katılmayan tamamen işinde gücünde olan yeni evli oğlum, belediye yönetimi tarafından işten çıkarıldı. Yaşananlar hak, hukuk, adalet diyenlerin ikiyüzlülüğünde başka bir şey değil. Ben Harmandalı halkının doğasını, yeraltı sularını korumak. İnsanların can ve mal güvenliklerini garanti altına almak isterken onlar maalesef canları yok etmek için çalışıyorlar. Aramızdaki fark bu. Eğer bedeli buysa yapacak bir şey yok. İşsiz bıraktığım için oğlumdan özür diliyorum.

İşten çıkarılan Tarık Kazar

ÖNCE ŞİRKETE İADE SONRA FESİH

Oğlu Tarık Kazar'ın Mezarlıklar Daire Başkanlığında şoför olarak çalışırken 3 Aralık 2025 tarihinde verim alınamadığı gerekçesi ile şirketi İzenerji'ye iade edildiğini hatırlatan Dursun Ali Kazar: "Yaklaşık 2 ay kadar havuzda bekletildikten sonra 2 Ocak 2026 tarihi itibariyle iş akdi, kıdem ve ihbar tazminatı verilmeksizin fesih edildi. Bu süreçte emekten ve emekçiden yana olduklarını söyleyen sendikalar oğlumun yanında durmadı. Emek bürolarını emeği savunmak için değil emeği sömürmek için kurmuşlar. Her fırsatta emekçinin yanında olduğunu söyleyip emeği sömüren ikiyüzlüler sonunda bunu da yaptılar. Yazıklar olsun" diye konuştu.