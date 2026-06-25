İZBB’de grev canları çalıyor! İzulaş’ta anlaşma olmazsa 800 işçi greve çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev çanları çalmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzulaş'ta örgütlü Belediye iş sendikası ile işveren adına 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine sendika iş yerlerine grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci başlattı.

KRİTİK TARİH 8 AĞUSTOS

Şimdi tüm gözler işverenle sendika arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelere çevrildi. Eğer taraflar anlaşma sağlayamazsa sendika 60 günlük süre içinde önceden belirlediği bir tarihte greve çıkabilecek. Durum böyle olursa her gün seferde çıkan 300 belediye otobüsü kontak kapatacak. İzmir Kent içi ulaşımın önemli bir ayağını oluşturan ve kadrosu İzulaş'ta bulunan otobüs şoförleri de iş bırakacağı için kent içi ulaşımda İzmirliler büyük sıkıntı yaşayabilecek. 60 günlük süre 9 Ağustos'ta sona erecek.