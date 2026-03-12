İZBB’den İzmirlilere 1 Nisan şakası! İzmir’de kent içi toplu ulaşıma zam geliyor

Ramazan Bayramı öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kentte yaşayan milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi.

1 NİSAN ŞAKASI GİBİ

İzmir Büyükşehir Beleyesi, aldığı kararla otobüs, metro, tramvay, vapur ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarının taşıma ücretlerine zam yapmak için harekete geçti.

KOMİSYONLARDAN GEÇTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde ihtisas komisyonlarında kabul edilen taslak tarifeye göre daha önce otobüs, metro, vapur, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında 30 lira olan tam biniş ücretinin 5 liralık artışla 35 lira olması öngörüldü. Öğrencilerin faydalandığı Genç Kart biniş ücreti ise 15 liradan 17 lira 50 kuruşa yükseltildi.

FERİBOT SEFERLERİ DE ZAMLANACAK

İZBAN biniş ücreti ise 30 liradan 40 TL'ye çıkarıldı. Zamlı tarifeden Bostanlı-Üçkuyular arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribot seferleri de nasibini aldı. Daha önce karşıdan karşıya geçişte 200 lira ücret ödeyen araç sürücüleri zamlı tarifeye göre bundan böyle 240 lira ücret ödeyecek.

MECLİSTE OYLANACAK

Yeni tarifeye göre Öğretmen biletinin fiyatı ise 20 TL'den 23,50 TL'ye yükseltildi. İhtisas komisyonlarında kabul edilen taslak tarife İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında görüşülüp karara bağlanacak. Önerge komisyonlardan geldiği şekli ile kabul edilmesi halinde zamlı tarife 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İZBAN'A YÜZDE 32 ZAM

İZBAN'da biniş ücretlerine de yüzde 33 zam gelecek. Buna göre İZBAN'a basım ücreti 30 TL'den 40 TL'ye yükselecek. İZBAN'da kilometre başı ücretlere yüzde 25 zam uygulanacak. Genç kart ise yüzde 12,5 TL'den 16,5 TL'ye yükselecek.