İZBETON davasında yeni gelişme! Tunç Soyer tahliye oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada Tunç Soyer ile Heval Kaya'nın tutuklu bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına verilen aranın ardından devam edildi.
EKSİKLİKLER MEVCUT
Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları ile mağdurlar ve avukatları da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirtip, yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulundu. Raporun eksik olduğunu savunan mağdurların avukatı Nilgün Dağdelen, "Müteahhit bulamadığınız işe İzmirlileri soktunuz. Ödemeler karşılığında inşaatlar olması gereken noktada değiller. Kooperatif dosyaları ile bu dosyalar birleştirilmeden doğru yargılama yapamayız. Bilirkişi raporunda eksiklikler mevcut" ifadelerini kullandı.
'İNŞAAT İMALATLARI İLERLEMEDİ'
Duruşmada söz verilen İZBETON Kentsel Yapı Birim Şefi olan A.G., Gaziemir'de zemin sıkıntısı sebebiyle yer tesliminin 6-7 ay geç yapıldığını söyledi. A.G., "Gaziemir'de zeminde öngörülemeyen zemin iyileştirme çalışması gerekti. O sebeple teslim süreci 6-7 ay kadar geç teslim edildi. Gaziemir'de yer teslimi yaptıktan sonra inşaat imalatları ilerlemedi. Bu yüzden uyarı yazıları yazdık. 4'üncü etabın yüzde 90'lara gelmesi lazımdı ama seviye yüzde 30'larda kaldı. Kamu zararına yönelik tespitimiz olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazısına uyarak inşaatı durdurduk" dedi.
'TUGAY BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ'
Tanık olarak dinlenilen Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Uslu, "Son 2 yıldır inşaatlarımız neden durdu? Kalan inşaatlar neden çürümeye terk edildi? 2 yıldır görevde olan Cemil Tugay bizimle bir kere görüşmedi. Tunç Soyer devam ediyor olsaydı inşaatlar biterdi. Cemil Tugay geldiğinde devam ettirseydi 3'üncü etap tamamen biter, 4'üncü etabın da yarısı biterdi. İnşaatlar devam etse bunlar olmazdı" ifadelerini kullandı.
SAVCI MÜTALAASINI SUNDU
Savunmaların ardından iddia makamı mütalaasını sundu. İddia makamı, yeminli bilirkişilerin kamu görevli olmalarının tarafsızlıklarını etkilemeyeceğinden bilirkişi heyetinin reddi taleplerinin reddi, yeni bilirkişi raporu aldırılması kararının heyete bırakılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulü, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve adli kontrol hükümlerinin de devamı yönünde görüş bildirdi.
SOYER'DEN TAHLİYE TALEBİ
Mütalaanın ardından söz alan Tunç Soyer tahliye talebinde bulundu. Soyer, "Sabahtan beri her şeyi konuştuk ama dolandırıcılığı konuşmadık. Beş duruşmadır dolandırıcılık iması geçecek mi diye bekliyorum. Geçmedi. Kaç duruşma daha yapılırsa yapılsın geçmeyecek. Ama biz 6 aydır 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hapisteyiz. Yetmedi 2'nci suç, 'zimmete yardım' suçlamasıyla ikinci bir tutuklama. Eğer bu model yargılanacaksa adı konulsun 'bu model yanlıştır' denilsin. Hukuk müşavirliğimiz bunu tartışmış ve 'hukuksuzluk yoktur, devam edin' diyor. Biz de devam ediyoruz. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir'e dışarıdan 1 milyar Euro finansman getirdim. Tek kuruş İzmir'in hakkını kimseye yedirmedim" dedi.
MAHKEME BAŞKANI RAHATSIZLANDI
Diğer tutuklu sanık Heval Savaş Kaya da tahliye talebinde bulundu. Kaya savunma yaparken mahkeme başkanı rahatsızlanarak duruşmaya ara verdi. Mahkeme başkanının tansiyon problemi yaşadığı öğrenilirken bir süre sonra duruşmaya kaldığı yerden devam edildi.
SOYER VE KAYA'YA TAHLİYE
Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın oy çokluğuyla yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma talebinin kabulüne ve eksik belgelerin beklenmesine hükmedip davayı 26 Mart'a erteledi.