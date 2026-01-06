İZBETON davasında yeni gelişme! Tunç Soyer tahliye oldu

SOYER'DEN TAHLİYE TALEBİ

Mütalaanın ardından söz alan Tunç Soyer tahliye talebinde bulundu. Soyer, "Sabahtan beri her şeyi konuştuk ama dolandırıcılığı konuşmadık. Beş duruşmadır dolandırıcılık iması geçecek mi diye bekliyorum. Geçmedi. Kaç duruşma daha yapılırsa yapılsın geçmeyecek. Ama biz 6 aydır 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hapisteyiz. Yetmedi 2'nci suç, 'zimmete yardım' suçlamasıyla ikinci bir tutuklama. Eğer bu model yargılanacaksa adı konulsun 'bu model yanlıştır' denilsin. Hukuk müşavirliğimiz bunu tartışmış ve 'hukuksuzluk yoktur, devam edin' diyor. Biz de devam ediyoruz. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir'e dışarıdan 1 milyar Euro finansman getirdim. Tek kuruş İzmir'in hakkını kimseye yedirmedim" dedi.