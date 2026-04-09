İZBETON soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş.'deki kooperatif usulsüzlüğü iddialarını soruşturuyor. Soruşturma kapsamında, Gaziemir ilçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri üzerinden kurulan S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi ile menfaat teminine yönelik usulsüzlükler mercek altına alındı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, "zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, kooperatif ve İZBETON yetkilileri ile denetim kurulu üyelerinin yer aldığı 10 şüpheli tespit edildi. 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

CHP ANKARA İL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre sabah 07.30'da Ankara'dan gözaltına alınan Erkol, İzmir Mali Şube polisleri tarafından İzmir'e getiriliyor.