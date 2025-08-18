İZBETON’da deprem! Genel Müdür Sezer görevden alındı

31 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay göreve geldikten kısa bir süre sonra Hüseyin Sezer'i İZBETON Genel Müdürü olarak atamıştı. Eski belediye başkanlarından Aziz Kocaoğlu döneminde de İZBETON'da genel müdür olarak görev yapan Sezer bu güne kadar şirketin mali yapısını düzeltmek için çalışmalar yürütüyordu.

BÜROKRAT DAYANMIYOR

Tugay'ın Sezer'le birlikte son 1.5 yıllık görev süresi içinde kendi atadığı birçok daire başkanı, genel sekreter yardımcısı ve şirket yöneticisini görevden alması siyaset kulislerine bomba gibi düştü. Son değişiklik kulislerde 'Tugay'a bürokrat dayanmıyor' yorumlarına neden oldu. Sezer'den boşalan koltuğa kimin geleceği merak konusu oldu.

İÇLERİNDE ESKİ GENEL MÜDÜRÜNDE YER ALDIĞI ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz aylarda İZBETON eli ile yürütülen kooperatif inşaatları ile ilgili soruşturma başlatmış, bu soruşturma kapsamında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski İZBB Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

