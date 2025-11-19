İZDENİZ Genel Müdürü Marım’dan itiraf gibi açıklamalar: Son iki yılda körfezden 100 tona yakın ölü balık topladık

Marım mecliste yaptığı konuşmada; "Deniz taksi ihalesini yaptık ama finansal problemimiz var, onu çözmeye çalışıyoruz. Deniz taksi ihalesi sonuçlandı. Mali ekonomik durumdan dolayı sipariş geçemiyoruz, bekliyoruz." Dedi. İzmir Körfezi'nden kente yayılan ölü balık kokusuna da değinen Marım, körfezde yaşanan kirliliğin yılların birikimi olduğunu öne sürdü. Pis koku sorununun kısa vadede çözülecek bir konu olmadığını belirten Marım, İzmirlilere; "Pis kokuyu almaya devam edeceksiniz" dedi. Marım, ayrıca deniz suyundaki kirliliğe ve plankton patlamasına bağlı olarak 2024 ve 2025'te İzmir Körfezi'nden 100 tona yakın ölü balık toplandığını sözlerine ekledi.

Bünyesinde çalışan 20 bin işçinin sosyal haklarını zamanında ödemediği için son günlerde sık sık işçi eylemlerine konu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içine düştüğü borç batağı, İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın seçim bildirgesinde yer alan, iç körfezde ulaşım hizmeti vermesi öngörülen Deniz Taksi Projesini de vurduğu ortaya çıktı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin Kasım ayı meclis toplantısına misafir olarak katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzdeniz A.Ş Genel Müdürü Gökhan Marım'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.

İHALEYİ YAPTIK AMA…

İzmir Körfezi'nde hayata geçirilmesi öngörülen Deniz Taksi uygulamasının finansman sıkıntısı nedeniyle hayata geçirilemediğini belirten Marım; "Antalya'dan aldığımız deniz dolmuşları yakın zamanda gelecek. Deniz taksi ihalesini yaptık ama finansal problemimiz var, onu çözmeye çalışıyoruz. Deniz taksi ihalesi sonuçlandı. Siparişi geçemiyoruz, mali ekonomik durumdan dolayı bekliyoruz. Deniz dolmuşları protokolü yapıldı ve İzmir'e gelecek." Diye konuştu.

KÖRFEZDEN 2 YILDA 100 TON'A YAKIN ÖLÜ B ALIK TOPLADIK

Geçtiğimiz yıl körfezde yaşanan balık ölümlerine ve alg patlamalarına da değinen Marım, geçtiğimiz yıl 80 tondan fazla bu yıl ise iç körfezden 12 ton ölü balık toplandıklarını söyledi. Açıklamasına, "İzmir Körfezi yıllardır birikmiş kirliliği kusma halinde" diyerek devam eden Marım: deniz suyu sıcaklığının artması ile körfezdeki kirliliğin de arttığını sözlerine ekledi.

MODİFİYE KİL UYGULAMASINA BAŞLADIK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile körfezde yaşanan koku ve alg patlamalarını önlemeye yönelik Çin'den satın aldıkları 'modifiye kil' uygulamasını başlattıklarını belirten Marım, olumlu sonuç veren uygulamaya bağlı olarak iç körfezden bu sene 16 ton balık ölüsü toplandığını söyledi.

KÖTÜ KOKUYU ALMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ'

İzmir'de zaman zaman körfezden kente yayılan kötü kokuya dair de değerlendirmelerde bulunan Marım, "Zaman zaman kokuyu almaya devam edeceksiniz. Kısa vadede çözülecek bir durum değil." Diye konuştu.