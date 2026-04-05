İzinsiz hobi bahçelerine yıkım kararı

Tarım arazilerinin sınıflandırılması, izin süreçleri ve denetim mekanizmalarına dair güncel kriterleri kapsayan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, tarım arazileri; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılmaya devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu arazilerin güncel envanterini tutacak ve dijital sistemler üzerinden takibini yapacak. Yerel yönetimler ve valilikler, belirlenen bu sınıflara göre koruma planlarını uygulamakla yükümlü olacak.

Tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere tahsis edilmesi süreci daha sıkı kurallara bağlandı. Tarım dışı kullanım taleplerinde söz konusu faaliyetin yapılabileceği tarım dışı başka bir alanın bulunmadığının belgelenmesi şartı aranacak. Yönetmelik, özellikle tarım arazileri üzerinde izinsiz oluşturulan "hobi bahçeleri" ve benzeri yapılarla ilgili denetim yetkilerini netleştirdi. Tarım arazilerinin parsellenerek üzerine konut veya prefabrik yapı inşa edilmesi durumunda valiliklerce durdurma, yıkım ve idari para cezası süreçleri işletilecek. Arazinin tarımsal bütünlüğünü bozan her türlü faaliyet "bozulmuş arazi" statüsünde değerlendirilerek eski haline getirme maliyetleri sorumlulardan tahsil edilecek.

TARIM ARAZİLERİ KİRALANACAK

Bakanlık tarafından görevlendirilen denetçiler tarım arazilerindeki kullanım değişikliklerini periyodik olarak kontrol edecek. İzinli projelerde, izin şartlarına aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde verilen izinler iptal edilecek. Ayrıca, tarımsal üretim potansiyeli yüksek arazilerin boş bırakılması veya atıl kalması durumunda, bu arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik kira ve kullanım modelleri de yönetmelik çerçevesinde uygulanabilecek.