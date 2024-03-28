İzinsiz ve yetkisiz tıbbi işlem yapan işletme sahibine adli ve idari işlem yapıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kayıt dışı ve yetkisiz yapılan tıbbi işlemler ile ilgili yapılan çalışmalarda, Kuşkavağı Mahallesinde bir apartman dairesinde faaliyet gösteren işletmede yapılan aramada; 1.757 adet enjektör, dolgu malzemeleri, hyaluronic acid, gençlik aşısı, ip askı, botox, centri füge cihazı, derma roler cihazı gibi çeşitli tıbbi malzemeler ve cihazlar ele geçirildi. İşletme sahibi yabancı uyruklu 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, liyakatsiz ve merdiven altı olarak tabir edilen yöntemler ile uygulanan tıbbi işlemlerle, vatandaşlarımızın sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atarak ekonomik ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edileceği belirtildi.