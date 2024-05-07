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Giriş Tarihi: 7.5.2024 23:19

İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki 20'si çocuk, 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

AA
İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, 12'si çocuk 30 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 17 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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