İzmir Adliyesi’nde 23 Nisan coşkusu

Okul müdürü ve öğretmenlerin eşlik ettiği ziyarette konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan: "23 Nisan gibi anlamlı bir gün vesilesiyle adliyemizin anaokulunda eğitim gören, geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızı misafir etmekten büyük memnuniyet duydum. Öğretmenlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyor, daha nice bayramları birlikte görmek ve yaşamak temennisinde bulunuyorum. Çocukları çok seviyor, onlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Böyle özel bir günde adliyemizde yine bir ilke imza atmış olduk." İfadelerini kullandı.

LÖSEV DE KABUL

Ziyaret programı kapsamında ayrıca; Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ile lösemi tedavisini tamamlamış ve tedavileri devam eden çocuklar da kabul edildi. Program sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, tüm çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler takdim ederek, öğretmenler ve yetkililerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE SONA ERDİ

Öte yandan, İzmir Adalet Anaokulu'nun 23 Nisan Ulusul Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert ve üyesi, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, kurum temsilcileri, Cumhuriyet savcıları, öğrenci velileri ve adliye personelinin yoğun katılım sağladı. Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Devamında 3, 4 ve 5 yaş grubu öğrencilerin gösterileri ile zeybek performansları sahnelendi. Tören, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.